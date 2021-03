Muzej novejše zgodovine Celje s spletno razstavo Biti ženska v času korone

Celje, 8. marca - Muzej novejše zgodovine Celje od danes ponuja spletno razstavo Biti ženska v času korone, ki je del projekta Ženske stopinjiCe. Kot je za STA povedala kustosinja razstave Urška Repar, so se za razstavo odločili, ker so želeli ta čas koronavirusa zabeležiti in to iz perspektive žensk, torej osvetliti, kako so te okoliščine vplivale nanje.