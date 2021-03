Novomeški gostinci pozdravljajo odprtje gostilniških teras in vrtov.

Novo mesto, 8. marca - Novomeški gostinci, ki so po štirih mesecih in pol danes lahko odprli svoje terase in vrtove, vnovično odprtje teh pozdravljajo. Zaradi koronskih ukrepov so sicer morali prilagoditi zmogljivosti oz. število miz, najbolj pa jih moti negotovost ter ob napovedi enotedenskega poizkusnega obdobja možnost vnovičnega zaprtja.