Cepljenje vzgojiteljev in učiteljev se začenja ta teden, ponekod interes še zbirajo

Velenje/Ravne na Koroškem/Maribor/Ljubljana/Murska Sobota, 8. marca - Zdravstveni domovi po državi ponekod še zbirajo število zainteresiranih za cepljenje proti covidu-19 med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju, nekateri pa so te podatke že zbrali. V Murski Soboti jih bodo tako začeli cepiti v torek, v Velenju v sredo, v Mariboru, kjer so z odzivom zelo zadovoljni, pa v četrtek.