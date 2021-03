V Sloveniji ni več bolezni modrikastega jezika

Ljubljana, 8. marca - V Sloveniji je danes začel veljati sklep o prenehanju veljavnosti nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika, za katero so dovzetni domači in divji prežvekovalci. Kljub temu se bo cepljenje proti bolezni izvajalo še naprej, so danes sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.