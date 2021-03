Kawhi Leonard se veseli olimpijskega nastopa

Los Angeles, 8. marca - Ameriški košarkarski zvezdnik Kawhi Leonard je dejal, da že komaj čaka na svoj prvenec na olimpijskih igrah v Tokiu letos poletje, četudi to pomeni leteti na drug konec sveta v zelo tesnem urniku. Če se bo Leonard z Los Angeles Clippers prebil v končnico in finale severnoameriške lige NBA, to pomeni, da bo imel le malo ali skoraj nič premora.