Laporta spet predsednik Barcelone

Barcelona, 8. marca - Joan Laporta je na nedeljskih volitvah še drugič postal predsednik španskega nogometnega velikana Barcelone, potem ko so ga člani kluba izbrali za naslednika Josepa Marie Bartomeuja. Oseminpetdesetletnik je na volitvah premagal Victorja Fonta in Tonija Freixo in bo še drugič po obdobju 2003 - 2010 vodil katalonski klub.