Sindikat Mladi plus opozarja na težak položaj žensk na trgu dela

Ljubljana, 8. marca - Položaj žensk na trgu dela in posledično v družbi pomembno določajo procesi prekarizacije, diskriminacija, normalizirano nadlegovanje, vsakodnevni seksizem, omejujoče spolne vloge in ogromne količine neplačanega dela, so v izjavi ob mednarodnem dnevu žensk poudarili v sindikatu Mladi plus.