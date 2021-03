Singapur, 8. marca - Cene nafte so se danes zvišale, potem ko je prišlo do napadov na proizvodne zmogljivosti družbe Aramco v Savdski Arabiji. Severnomorska nafta brent se je povzpela nad 70 dolarjev in dosegla najvišjo vrednost od maja 2019, poročajo tuje tiskovne agencije.