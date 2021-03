Na mejah zastoji tovornih vozil

Maribor, 8. marca - Na meji z Avstrijo so danes zjutraj nastajali zastoji tovornih vozil, ki so bili na poti iz Slovenije proti Avstriji. Čakalna doba za tovornjake je tudi na mejnih prehodih s Hrvaško, kar je običajno za ponedeljek, so za STA pojasnili na prometnoinformacijskem centru. Morebitne zastoje zaradi spremenjenega režima na meji pričakujejo šele popoldne.