Pingvini s tremi goli v prvi tretjini odpravili rangerje

Pittsburgh, 8. marca - Hokejisti Pittsburgh Penguins so v ligi NHL na domačem ledu gostili New York Rangers in slavili visoko zmago s 5:1. To je bil za pingvine tretji uspeh na zadnjih štirih tekmah. Kasperi Kapanen je zbral dva gola in podajo, skupno pa je na zadnjih osmih tekmah dosegel devet točk.