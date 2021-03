Dončić znova z moštvom LeBron do zmage na tekmi vseh zvezd

Atlanta, 8. marca - Košarkarji ekipe LeBron so zmagovalci tekme zvezd v severnoameriški ligi NBA. V ne ravno napeti končnici so v Atlanti s 170:150 (40:39, 100:80, 146:145) premagali ekipo Durant. Za zmagovalce je igral tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je dvoboj končal z osmimi točkami, osmimi podajami in tremi skoki.