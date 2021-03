Cuomo zavrnil pozive k odstopu s položaja guvernerja zvezne države New York

New York, 8. marca - Guverner ameriške zvezne države New York Andrew Cuomo je v nedeljo odločno zavrnil pozive k odstopu zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju žensk in napačne statistike o mrtvih varovancih domov za starejše zaradi novega koronavirusa. K odstopu ga je pozvala demokratska voditeljica newyorškega senata Andrea Stewart-Cousins.