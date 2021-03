Pinturault bo v Kranjski Gori branil dva globusa

pripravil Sandi Mladenović

Kranjska Gora, 10. marca - Do konca 55. svetovnega pokala v alpskem smučanju je zgolj še 12 posamičnih tekem, šest moških in šest ženskih. Pred finalom v Lenzerhaideju se bo karavana ustavila v Areju in v Kranjski Gori, kjer bosta na preizkušnji glavna kandidata za velika kristalna globusa Francoz Alexis Pinturault in Švicarka Lara Gut-Behrami.