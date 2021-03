Ljubljana, 7. marca - Nogometaši Liverpoola so v 27. krogu angleške lige gostili Fulham in igrišče spet zapustili sklonjenih glav. Gosti so zmagali z 1:0. Osrednja tekma kroga med vodilnima Manchester Cityjem in Manchester Unitedom je pripadla slednjemu, ki je zmagal z 2:0.