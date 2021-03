Britanska kraljica izpostavila pomen povezanosti med pandemijo

London, 7. marca - Britanska kraljica Elizabeta II. je danes nekaj ur pred napovedano objavo televizijskega intervjuja princa Harryja in Meghan objavila svoj nagovor, v katerem je izpostavila pomen vzdrževanja tesnih stikov z družino in prijatelji, še zlasti v pandemiji covida-19. V kritike monarhije, ki sta jih napovedala Harry in Meghan, pa se kraljica ni spuščala.