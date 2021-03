Švicarji na referendumu podprli prepoved burk in nikabov

Bern, 7. marca - Švicarji so danes na referendumu s tesno večino podprli uvedbo prepovedi uporabe pokrival, ki zakrivajo obraz, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prepoved, ki je uperjena predvsem v prepoved nošnje muslimanskih burk in nikabov, je podprlo 51,21 odstotka udeležencev referenduma, so pokazali končni rezultati.