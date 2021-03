Na Češkem pričakujejo krepitev pritiska covidnih bolnikov na bolnišnice

Praga, 7. marca - Na Češkem so bolnišnice že več dni prenapolnjene s covidnimi bolniki, zaradi česar so več držav zaprosili za pomoč in njihov sprejem. Vendar pa v prihodnjem tednu pričakujejo še dodaten pritisk bolnikov, zlasti tistih, ki bodo potrebovali intenzivno nego, poroča nemška tiskovna agencija dpa.