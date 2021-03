Papeža pri maši na stadionu v Erbilu pozdravili tisoči vernikov

Mosul, 7. marca - Papeža Frančiška je pri maši na stadionu Franso Hariri v Erbilu na severu Iraka pozdravilo več tisoč vernikov. Papež je v svoji pridigi pozval predvsem proti korupciji in zlorabi oblasti. "Nujno je, da iz naših src in iz Cerkve izženemo zli vpliv moči in denarja," se je zavzel papež po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.