Zaradi del na sistemski infrastrukturi podatki NIJZ o koronavirusu šele zvečer

Ljubljana, 7. marca - Zaradi nujnih vzdrževalnih in posodobitvenih del na osrednji sistemski infrastrukturi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) danes med 8. in 16. uro se bodo vse poročevalske aktivnosti in objave podatkov NIJZ zamaknile v večerne ure. To so že v petek na Twitterju opozorili na NIJZ.