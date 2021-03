Ljubljanski policisti obravnavajo ropa

Ljubljana/Logatec, 7. marca - Ljubljanski policisti so v soboto obravnavali dva primera ropov. Nekaj pred poldnevom sta neznanca v Šiški najprej vlomila v kombi in iz njega ukradla orodje, med begom pa sta nato z osebnim vozilom skoraj povozila lastnika kombija. Zvečer so trije neznanci na območju Viča pretepli moškega ter mu odvzeli mobilni telefon in denar.