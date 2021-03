Policisti obravnavali prevoznika ilegalnih migrantov

Gorišnica/Murska Sobota, 7. marca - Policisti so imeli v soboto opravka s prevozniki ilegalnih migrantov. Pri Gorišnici so izsledili slovenskega državljana, ki je v osebnem avtomobilu prevažal državljana Kosova, na avtocesti pa so ustavili tujega voznika tovornjaka, ki je prevažal deset tujcev.