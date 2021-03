Krka in Hoče odhajata v četrtfinale in ostajata ligaša A

Ljubljana, 6. marca - Moško državno odbojkarsko prvenstvo v naslednji sezoni v sestavi ekip ne bo imelo sprememb. Ligaša A ostajata Krka in in Hoče, ki sta se tudi uvrstila v letošnji četrtfinale. Krka si je to zagotovila z izidom 2:1 v zmagah proti Šoštanju Topolšici, Hoče pa so bile z istim izidom v zmagah boljše od Črnuč.