Argentinski finale v Buenos Airesu

Buenos Aires, 6. marca - Argentinca Diego Schwartzman in Francisco Cerundolo sta finalista teniškega turnirja ATP v Buenos Airesu. V polfinalu je prvopostavljeni Schwartzman ugnal Srba Miomirja Kecmanovića gladko s 6:0 in 6:4, 22-letni Cerundolo, 137. igralec sveta, pa Španca Alberta Ramosa s 7:6 (5), 3:6 in 6:2.