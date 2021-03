Nemci zmagovalci ekipne tekme v Oberstdorfu, Slovenci peti

Oberstdorf, 6. marca - Nemški smučarski skakalci (1046,6 točke) so na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v domačem Oberstdorfu ubranili naslov izpred dveh let. Srebro so osvojili Avstrijci, ki so zaostali za 11,1 točke, bron pa Poljaki (1031,2). Slovenci Cene, Peter in Domen Prevc ter Anže Lanišek (1010) so za konec SP zasedli peto mesto.