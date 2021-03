Lyon, 6. marca - Švicarka Viktorija Golubić in Danka Clara Tauson sta finalistki teniškega WTA v Lyonu. V polfinalu je Švicarka po hudem boju s 4:6, 6:0 in 7:6 (4) ugnala drugo nosilko Francozinjo Fiono Ferro, Tausonova pa sedmopostavljeno Španko Paulo Badosa s 7:5 in 6:1.