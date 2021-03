Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 6. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo danes ponoči, predvidoma od 21. do 6. ure, zaradi pripravljalnih del v predoru Golovec, zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica med priključkom Bizovik in razcepom Malence iz smeri Zadobrove proti Dolenjski in ljubljanski južni obvoznici.