Nemci vodijo po polovici ekipne tekme, Slovenci peti

Oberstdorf, 6. marca - Nemški smučarski skakalci (505 točk), ki na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oberstdorfu branijo naslov izpred dveh let, so v vodstvu po prvi seriji današnje tekme. Le 3,7 točke za njimi zaostajajo Avstrijci, tretji so Poljaki (493,9). Slovenci Cene, Peter in Domen Prevc ter Anže Lanišek (486,4) so polovici tekme peti in še v igri za medaljo.