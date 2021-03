Nove Mesto, 6. marca - Biatlonci so se v Novem Mestu na Češkem pomerili v sprintu za svetovni pokal. Prve zmage v karieri se je veselil Francoz Simon Desthieux, ki je za 2,4 sekunde ugnal Šveda Sebastiana Samuelssona in za 4,4 Nemca Arnda Peifferja. Vsi trije so zadeli vseh 10 tarč.