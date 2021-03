Žan Košir zmagal na Rogli

Zreče, 6. marca - Slovenski deskar Žan Košir se je hitro pobral po neuspehu na svetovnem prvenstvu na Rogli. Le nekaj dni pozneje je na istem prizorišču dobil paralelni veleslalom svetovnega pokala, kar je njegova šesta zmaga v tem tekmovanju in prva na Rogli, kjer je bil do zdaj dvakrat drugi in dvakrat tretji.