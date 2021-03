Kamplov Leipzig začasno na vrh lestvice, poraz Wolfsburga

Berlin, 6. marca - Nogometaši v nemški ligi ta konec tedna igrajo tekme 24. kroga. Od vodilnih ekip je bil uspešen Leipzig, ki je vsaj do večernega derbija med Bayernom in Borussio Dortmund začasno prevzel vodstvo na lestvici. Kevin Kampl in soigralci so premagali Freiburg s 3:0. Zataknilo pa se je Wolfsburgu, saj je s Hoffenheimom izgubil z 1:2.