Mjanmarske varnostne sile znova s solzivcem zoper protestnike

Yangon, 6. marca - Mjanmarske varnostne sile so uporabile solzivec in šok granate, da bi razgnale protestnike, ki so se danes zbrali v Yangonu. To se je zgodilo le nekaj ur zatem, ko je posebna odposlanka ZN za Mjanmar Christine Schraner Burgener na zasedanju Varnostnega sveta ZN zahtevala, da vojaški vrh takoj ustavi nasilje in zatiranje protestnikov.