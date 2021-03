Poklukar na Golniku o izgradnji izolacijskega oddelka in sodelovanju z Rozmanom

Golnik, 6. marca - Minister za zdravje Janez Poklukar je danes obiskal Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik, kjer se je z direktorjem Alešem Rozmanom pogovarjal o delu bolnišnice in njenih kadrovskih ter prostorskih izzivih. Izpostavila sta izgradnjo novega izolacijskega oddelka in se zavzela za sodelovanje pri iskanju sistemskih rešitev.