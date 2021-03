Glasbeni projekt Dvocikel stopa v osmo sezono

Kranj, 6. marca - Z današnjim spletnim koncertom Mateje Fi in Saša Vollmaierja se začenja osma sezona glasbenega projekta Dvocikel, ki ga poganja kranjska Layerjeva hiša. Gre za cikel glasbenih rezidenc in koncertov, ki publiki prinaša drugačno koncertno izkušnjo, glasbenikom pa ponuja prostor za ustvarjanje in jih spodbuja k povezovanju različnih avtorskih izrazov.