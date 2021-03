Kralji poraženi po podaljšku

New York, 6. marca - V severnoameriški hokejski ligi so bili hokejisti Los Angeles Kings na pragu nove zmage. Na domači tekmi proti ekipi St. Louis Blues so še v zadnji minuti vodili z 2:1, a 44 sekund pred koncem prejeli gol za izenačenje. V podaljšku tega niso popravili, tako da so se morali na koncu zadovoljiti s točko, za zmago gostov je zadel Mike Hoffman.