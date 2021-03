Kongresni proračunski urad ZDA napoveduje veliko rast javnega dolga

Washington, 6. marca - Ameriški javni dolg bo v naslednjih 30 letih narasel na 202 odstotka letnega bruto domačega proizvoda (BDP), poroča Kongresni proračunski urad (CBO) in opozarja, da to ne bo vzdržno. Do konca letošnjega leta bo javni dolg narasel na 102 odstotka BDP, do leta 2050 pa naj bi se skoraj podvojil.