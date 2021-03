V mestu New York prvič po izbruhu pandemije spet odprli kinodvorane

New York, 6. marca - V mestu New York so v petek prvič po izbruhu epidemije covida-19 v ZDA pred letom dni ponovno odprli kinodvorane, sicer z omejenimi 25-odstotnimi kapacitetami in obveznimi zaščitnimi maskami. Drugje po ZDA pretežno republikanski guvernerji hitijo z odpravljanjem obveznega nošenja zaščitnih mask.