Newyorške borze teden končale v zelenem

New York, 5. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje po turbulentnem dnevu končali v zelenem. Spodbudni februarski podatki o zaposlovanju so pretehtali skrbi zaradi inflacije, ki je v začetku tedna prizadela delnice, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. S&P 500 je pridobil 1,95 odstotka, Dow Jones 1,85 odstotka, Nasdaq pa 1,55 odstotka.