Na mednarodni dan za več žensk na vodstvenih mestih in manj nasilja nad njimi

Ljubljana, 8. marca - Današnji mednarodni dan žensk se osredotoča na nujnost, da tudi ženske zasedajo vodstvena mesta. To se je po ugotovitvah agencije za vprašanja žensk pri Združenih narodih zelo očitno pokazalo med pandemijo covida-19. V Sloveniji pa so v ospredju pozivi k enakim možnostim za oba spola in k preprečevanju nasilja nad ženskami.