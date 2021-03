Zagorelo v domu starejših občanov v Žalcu, eno osebo prepeljali v bolnišnico

Žalec, 5. marca - Popoldne je zagorelo v Domu Nine Pokorn Grmovje v Žalcu, je za STA pojasnil tiskovni predstavnik Gasilske zveze Žalec Tadej Zupan. Po dosedanjih informacijah je požar izbruhnil na oddelku za dementne, eno osebo pa so zaradi opeklin prepeljali v bolnišnico. Požar so gasilci že pogasili, trenutno pa iščejo morebitna dodatna žarišča, je povedal Zupan.