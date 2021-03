Evropske borze s padci, nafta dražja, evro izgublja

London/Frankfurt/Pariz, 5. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Med vlagatelji na tej in drugi strani Atlantika so ob prvih znakih gospodarskega okrevanja po koronski krizi prisotne bojazni pred krepitvijo inflacije in dvigom obrestnih mer. Nafta se po četrtkovih sklepih skupine Opec+ draži, evro v primerjavi z dolarjem izgublja.