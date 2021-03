STO poziva k registraciji uporabe znaka Green & Safe

Ljubljana, 6. marca - Slovenska turistična organizacija (STO) turistične destinacije in ponudnike turističnih storitev, ki upoštevajo priporočila in ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), poziva k registraciji uporabe znaka Green & Safe (Zelena in varna) na spletnem portalu. "Obveščajmo goste, da je Slovenija trajnostna in odgovorna država," pozivajo.