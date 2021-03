Štiri slovenske zmage v Bratislavi, Fainova z olimpijsko normo

Bratislava, 5. marca - Slovenski plavalci so uspešno krenili v leto 2021. Na odprti nagradi Slovaške v Bratislavi so nanizali štiri zmage, Katja Fain pa je na 1500 m prosto dosegla tudi olimpijsko normo za nastop v Tokiu. Ravenčanka Janja Šegel je bila najboljša na 200 m prosto, Triglavanka Tina Čelik na 50 m prsno in njen klubski kolega Sašo Boškan na 100 m hrbtno.