Nove Mesto, 5. marca - Slovenski biatlonci Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan so na štafetni tekmi svetovnega pokala v Novem Mestu na Češkem presenetljivo osvojili četrto mesto. Slovenci so kaznovali napake tekmecev in prehiteli številne favorizirane tekmece.