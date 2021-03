Hojs za STA: Protesti niso prepovedani, morajo pa biti izpeljani v skladu s pravili

pogovarjala sta se Mojca Zorko in Aleš Kocjan

Ljubljana, 9. marca - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs zavrača razlage, da so protesti prepovedani. Je pa vsak tak dogodek treba prijaviti in zanj dobiti dovoljenje, ki bi ga organizatorji trenutno najbrž dobili, če bi napovedali shod do 10 ljudi, je dejal za STA. O ukinitvi nočne omejitve gibanja še ni govora, bo pa verjetno predlagal, da se zamakne na 22. uro.