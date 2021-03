Po podatkih NIJZ vsak tretji pozitivni izvid hitrega testiranja lažen

Ljubljana, 5. marca - Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bil vsak tretji pozitivni izvid hitrega testiranja na okužbo z novim koronavirusom lažen, danes poročata Radio Slovenija in spletni portal Necenzurirano. To je pokazalo potrjevanje pozitivnih izvidov hitrih testov še na PCR testiranju v obdobju od 13. februarja do četrtka.