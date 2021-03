V Italiji lani največ mrtvih od druge svetovne vojne

Rim, 5. marca - V Italiji je lani med pandemijo covida-19 po uradnih podatkih umrlo največ ljudi od druge svetovne vojne. Skupno so leta 2020 zabeležili 746.146 smrti, kar je v povprečju okoli 15 odstotkov več kot med letoma 2015 in 2019, so danes sporočili iz statističnega urada Istat v Rimu.