Arheologi odkrili 3000 let stare sledi življenja na območju Zagreba

Zagreb, 7. marca - Med popotresnimi sanacijskimi deli na območju poslopja hrvaške vlade v starem mestnem jedru Zagreba so naleteli na 3000 stare sledi življenja na območju danes največjega hrvaškega mesta. Na približno 500 kvadtranih metrih so našli več predmetov iz različnih obdobij, od prazgodovine do konca 16. stoletja.