Švicarji danes na referendumu odločajo o prepovedi burk

Bern, 7. marca - Dvanajst let po tem, ko so prepovedali gradnjo minaretov, bodo Švicarji danes na referendumu odločili, ali naj bodo pokrivala, ki zakrivajo obraz, v javnosti prepovedana. Javnomnenjske raziskave napovedujejo večino v prid prepovedi, a se je ta do konca februarja skrčila na le dve odstotni točki. Burke in nikabi so sicer v Švici izjemno redki.