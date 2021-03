Društvo SOS telefon za ukrepanje zaradi nasilja nad ženskami

Ljubljana, 5. marca - Društvo SOS telefon in v delu društva Iskra pred mednarodnim dnevom žensk izpostavljajo, da je zdravstvena in socialnoekonomska kriza zaradi covida-19 poglobila znane stiske in ustvarila nove. Nasilja nad ženskami je več in je treba ukrepati, so pozvali v izjavi, ki so jo naslovili na kabinet predsednika vlade in pristojne ministre.