Williams v predstavitev dirkalnika prisilili hekerji

Ljubljana, 5. marca - Moštvo formule 1 Williams je danes predstavilo nov dirkalnik za sezono 2021, potem ko so se na spletu predčasno pojavile fotografije novega bolida in moštvo prisilile, da je spremenilo načrt predstavitve. Pri Williamsu so želeli razkriti bolid FW43B preko resničnostne aplikacije, vendar pa so hekerji vanjo vdrli pred načrtovano predstavitvijo.